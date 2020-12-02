Манила, 2 декабря, 2020, 10:41 — ИА Регнум. Власти Филиппин могут в начале следующего года заключить контракт о закупке российско-индийских сверхзвуковых крылатых ракет «Брамос». Об этом сообщает японская газета Nikkei.

One half 3544 Ракета Брамос на международном военно-морском салоне

Представитель минобороны Филиппин подтвердил газете, что вопрос о закупке ракет рассматривается.

«Мы изучаем вопрос о том, какую роль они могут сыграть в обороне нашей территории», — сказал он.

По данным Nikkei, заключение соглашения ожидается в начале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, индийская ракета «Брамос» основана на экспортной версии ещё советской ракеты П-800 «Оникс» под названием «Яхонт». Это совместная разработка российского «НПО машиностроения» и индийской организации оборонных исследований и разработок (DRDO). Дальность полёта ракеты от 500 до 1000 километров относит её уже к стратегическому ракетному оружию меньшей дальности.

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