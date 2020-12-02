Новосибирск, 2 декабря, 2020, 10:40 — ИА Регнум. Программа беспроцентного кредитования помогла бизнесу справиться с первым шоком падения объёмов и спроса на продукты и услуги. Такое мнение ИА REGNUM высказала доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Ирина Газизулина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредит

«Об этом свидетельствует и оживление потребительского спроса, и рост кредитного портфеля в начале второго полугодия текущего года. Но, как любая временная мера, она требует точной оценки срока окончания периода её применения, который и может дать ответ на вопрос: что это было — помощь бизнесу и населению, поддержка банковского рынка или популистское решение, способствующее накоплению проблем в будущем? — отмечает эксперт. — Важным моментом данного процесса является то, что если системообразующие крупные компании могут быть поддержаны отдельными решениями правительства, то МСБ полностью ложится на плечи банков. Именно они призваны осуществлять кредитование в условиях пониженной кредитоспособности бизнеса в непредсказуемых границах его восстановления. Этот вопрос остро встанет перед банковской системой в период выхода из программы, и хватит ли банкам устойчивости в условиях, когда пандемия ещё будет оставаться в значительной мере сдерживающим фактором процесса восстановления экономики?»

Газизулина напомнила, что, согласно оценке аналитического агентства АКРА, расходы на досоздание банками резервов для обеспечения возвратности по кредитам в условиях окончания программы составят до 6% от капитала всей банковской системы.

Ирина Газизулина «Для заёмщиков данная программа — это испытание не только на их выживаемость, но и разумного подхода к поиску новых решений в непредсказуемой ситуации. Практика выдачи кредитов подсказывает, что не все заёмщики могут адекватно оценивать свои кредитные способности в обычных условиях, а уж при наличии льготных моментов значительно активизируются, что также усугубит ситуацию с возвратом выданных кредитов. Для банков данная программа является вызовом их способности правильно оценить и принять на себя кредитные риски малого бизнеса и сектора услуг, требующих изменения действующих подходов к оценке кредитоспособности заёмщиков в условиях неопределённости развития ситуации с пандемией. Развитие ситуации в мире и в нашей стране в частности продолжает оставаться не только неустойчивым, но что более опасно, непредсказуемым. Аналитики не могут дать какой-то адекватный ответ, прикрываясь вариативностью развития событий. В этих условиях вариант продления принятых правительством программ в поддержку экономики в направлении уязвимых отраслей может быть уходом от банкротств, дефолтов и безработицы в стране».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы заявил, что в России для спасения бизнеса надо вводить налоговые каникулы, выдавать субсидии и увеличивать сроки беспроцентного кредитования.

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