Москва, 2 декабря, 2020, 10:39 — ИА Регнум. В России экономические итоги ноября 2020 года могут быть хуже октябрьских, но ничего не может быть хуже II квартала 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

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«Октябрь стал предвестником падения экономической активности в России, — сказал Ордов. — Влияние коронавируса измеряется не только волнами заболеваемости, но теперь и волнами ослабления экономики. Ноябрь может стать хуже октября, но явно ничто уже не может быть хуже второго квартала 2020 года. До конца года осталось меньше месяца, а экономисты до сих пор ломают копья относительно показателей падения ВВП России по итогам 2020 года, и интервал падения от 3,5% до 5% измеряется разрывом в 1,5 трлн рублей. На кону огромные деньги, но вопрос лишь в том, потеряем мы их до конца года или нет».

Как пояснил Ордов, снижение потребительской активности может серьезно повлиять на рождественские настроения жителей РФ и добить малый розничный бизнес окончательно.

«Если новый, 2021 год начнется с череды банкротств, то это будет логичным следствием сегодняшних процессов в сфере потребительской активности при недостаточном участии государства, — сказал Ордов. — Новогодняя лихорадка в онлайне — явление новое, хотя «черная пятница» уже показала, что, несмотря на рост объемов продаж в эти дни в мире, в России некоторые аналитики указывают на сокращение покупок и потраченных сумм на 20%. Видимо, все мы надеемся и ждем восстановления цен на сырьевых рынках, так как других надежд у нас нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Чередниченко заявил, что грядущий предновогодний ажиотаж спровоцирует в России рост потребительских расходов.