Киев, 2 декабря, 2020, 10:39 — ИА Регнум. В одной из гостиниц Турции за пьяный дебош был задержан вице-премьер-министр Украины Олег Уруский. Об этом 2 декабря сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своем Telegram-канале.

Жозе Мальоа. Пьяницы

«Очередной позор для нашей страны», — отметил в своём сообщении Кива.

Также он напомнил случай, когда в недавнем времени министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время посещения Казахстана предоставил поддельный ПЦР-тест на коронавирус.

Кроме этого, депутат Рады потребовал от президента страны Владимира Зеленского уволить «субъектов, позорящих страну».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что основная приватизация государственных компаний на Украине планируется в следующем году.