Уфа, 2 декабря, 2020, 10:30 — ИА Регнум. Ученик второго класса попал под колеса школьного автобуса в Башкирии. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный автобус

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожная авария произошла в Хайбуллинском районе в селе Акъяр.

По предварительной информации, школьный автобус, за рулем которого находился 36-летний мужчина, наехал на ребенка, который собирался войти в это автотранспортное средство.

Сообщается, что у семилетнего мальчика диагностировали перелом ноги. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.