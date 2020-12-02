Переславль-Залесский, Ярославская область, 2 декабря, 2020, 10:24 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность преступной группы, которая специализировалась на изготовлении в Ярославской области суррогатных алкогольных напитков под видом известных отечественных и зарубежных брендов. Об этом сообщает официальный сайт ФСБ РФ.

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«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий на территории Переславского района Ярославской области обнаружены действующие более года пять линий по розливу контрафактного алкоголя и два крупных склада. Изъято более полумиллиона бутылок готовой продукции, 200 000 штук тары, 40 паллетов с бочками спирта по 15 кубометров каждая, фурнитура и поддельные федеральные специальные марки. В общей сложности изъято продукции и оборудования на общую сумму более 500 миллионов рублей», — сообщает официальный сайт ФСБ России.

Производимая кустарным способом алкогольная продукция продавалась в Ярославской области и на территории Москвы. Контрафакт создавал реальную угрозу здоровью людей.

«Противоправная деятельность осуществлялась организованной группой из числа граждан Российской Федерации и одной из республик Закавказья с привлечением 22 мигрантов из стран Средней Азии, не имеющих документов для осуществления трудовой деятельности. Пятеро из них находились на территории России незаконно. Находившийся в федеральном розыске руководитель производства — гражданин одной из закавказских республик, задержан», — сообщили в ФСБ.

Для вывоза всего изъятого потребуется более 30 большегрузных машин грузоподъемностью 20 тонн. Следственным управлением СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по нескольким статьям уголовного кодекса. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.