Москва, 2 декабря, 2020, 10:21 — ИА Регнум. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин не согласился с утверждением о том, что перед Великой Отечественной войной нацистская разведка переиграла советскую. Об этом он рассказал в интервью журналу «Историк».

Советские пограничники. 1940

»Полагаю неверным утверждение, что нацистская внешняя разведка переиграла советскую накануне Великой Отечественной войны», — сказал Нарышкин, напомнив, что за неполные шесть месяцев 1941 года руководству СССР было направлено больше сотни материалов о готовящемся нападении.

Директор СВР также уточнил, что 17 июня 1941 года, как следует из воспоминаний Павла Фитина, руководившего на тот момент внешней разведкой, он и тогдашний нарком госбезопасности Всеволод Меркулов были на приеме у руководителя СССР Иосифа Сталина. На нём Фитин лично докладывал о неминуемом нападении Германии в самое ближайшее время, на что Сталин дал указание еще раз проверить надежность источников этой информации.

«Что касается причин, по которым Сталин не внял многочисленным предупреждениям разведки, да и так ли это было на самом деле, — это тема для особого исторического исследования, и, скорее всего, даже не одного», — резюмировал Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в исполнение поручения президента РФ Владимира Путина об обнародовании архивов Второй мировой войны и предшествующего периода и в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на портале Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина Управления делами президента Российской Федерации был открыт уникальный информационный ресурс, представляющий первую часть комплекса оцифрованных архивных документов, кино‑ и фотоматериалов «Вторая мировая война в архивных документах».

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