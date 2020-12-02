Санкт-Петербург, 2 декабря, 2020, 10:22 — ИА Регнум. Полиция Петербурга начала проверку по факту поступления многочисленных сообщений на почту Мариинского театра, в которых анонимный злоумышленник угрожал взорвать учреждение культуры или облить кислотой артистов. Об этом 2 декабря ИА REGNUM рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Дарья Драй ИА REGNUM 2 Мариинский театр

По его словам, 1 декабря в правоохранительные органы обратился заместитель художественного руководителя ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр» Сергей Банников. Он рассказал, что с 23 ноября по 1 декабря на электронную почту театра поступило девять анонимных сообщений, в которых сообщалось о готовящихся взрывах в театре и угрозах применения кислоты в отношении артистов Мариинки.

После чего здания и прилегающие территории театра были осмотрены специалистами, которые не обнаружили никаких взрывных устройств и опасных веществ.

Напомним, в 2019 году и до лета 2020 года сообщения с угрозой взрыва поступали в адрес судов Санкт-Петербурга, а также в учебные и медицинские учреждения города. В них злоумышленник сообщал о минировании территории и вымогал 120 биткоинов у предпринимателя Константина Малафеева.