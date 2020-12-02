Ярославль, 2 декабря, 2020, 10:14 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков планирует в следующем году добиться перелома в ситуации с ямами на дорогах. Об этом он рассказал в интервью ИА REGNUM и порталу ЯрНьюс.

City-yaroslavl.ru Ямочный ремонт в Ярославле

В настоящий момент по опросам горожан проблема состояния дорог — первостепенная в городе. Волков рассчитывает, что в следующем году она будет «отодвинута» с первого места.

«На следующий год мы впервые рассматриваем возможность ямочного ремонта своими силами. У нас будет создана пока одна бригада, но будем стараться создать две в «Горзеленхозстрое». Мы закупаем так называемый «самовар» — это установка с горячим асфальтом, сзади пневморукав, которая дает возможность делать горячей смесью ямочный ремонт. Самое главное, установка позволит ремонтирвоать это швы на дорогах, куда нельзя выйти техникой и сделать вырезку, и маленькие локальные ямы. За сезон работы, мы примерно посчитали, порядка 36 тысяч метров квадратных должны заасфальтировать этой установкой. Это 3,6 гектара, если сплошным пятном смотреть. Это тысяч 70 ям, так уж, по-хорошему. Это даст результат серьезный. Если нам хватит денег на покупку двух установок и удастся организовать две бригады, эти цифры можно удвоить. Мы хотим историю с ямами и с дорогами отодвинуть с первого места городских проблем», — рассказал Владимир Волков.

Сейчас ямочный ремонт делают подрядные организации. Содержанием дорог в рамках муниципального задания занимается МБУ «Горзелензрозстрой». Но пока что у него нет техники для ямочного ремонта. Создание собственной бригады позволит не только увеличить объём ремонта, но и делать его более оперативно, не дожидаясь результатов торгов. Кроме того, муниципальное учреждение сможет работать и в долг. По словам градоначальника, ситуация должна начать меняться в мае.

«Мы приобретаем технику, и сразу по нашему муниципальному заданию они будут отрабатывать весь сезон. Мы должны купить всё до мая месяца, и в мае планируем начать», — рассказал Владимир Волков.

Ранее в Ярославле существовало муниципальное предприятие по ремонту дорог — «Городское дорожное управление». Однако в начале 2010-х годов оно обанкротилось.