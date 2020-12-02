Джакарта, 2 декабря, 2020, 10:13 — ИА Регнум. Центр вулканологии Индонезии зафиксировал два извержения вулкана Левотоло в провинции Восточная Нуса Тенггара, сообщает Detik.

Лава

Жителям рекомендуется проявлять бдительность.

Известно, что извержения вулкана произошли 2 декабря 2020 года в 9:42 и 11:07 по местному времени. Первое извержение длилось около 22 секунд, а второе — 40 секунд.

«Извержения сопровождалось громким грохотом, поэтому мы просим общественность быть бдительными», — заявили в центре наблюдения за вулканом Левотоло.

Как сообщало ИА REGNUM, более 4600 жителей Индонезии эвакуировали после извержения вулкана Левотоло.

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