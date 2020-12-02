Вашингтон, 2 декабря, 2020, 10:18 — ИА Регнум. Публикации в СМИ о том, что адвокат действующего президента США Дональда ТрампаРудольф Джулиани обсуждал с ним своё помилование, не соответствуют действительности. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на слова самого Джулиани.

Руди Джулиани

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Джулиани, подчёркивает телеканал, заявил, что не говорил о возможности своего помилования до истечения срока полномочий Трампа ни с кем из Белого дома. Такие утверждения появились в газете The New York Times, их Джулиани назвал «абсолютно неверными».

Напомним, имя Джулиани фигурирует в скандале о якобы давлении Трампа на украинского президента Владимира Зеленского в телефонном разговоре. Предполагалось, что Трамп хотел от Киева помощи с переизбранием на второй срок.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочия Трампа истекают в январе следующего года, и он опасается, что при новом президенте Джо Байдене минюст начнёт расследования в отношении его детей, зятя Джареда Кушнера и личного адвокатаРудольфа Джулиани. Потому, сообщали источники The New York Times, Трамп намерен подписать указ о помиловании указанных лиц.

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