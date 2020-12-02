Калуга, 2 декабря, 2020, 11:23 — ИА Регнум. В Калужской области за 9 месяцев 2020 года объемы жилищного кредитования увеличились на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили около 20 млрд рублей. Об этом 2 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего калужским отделением Банка России Лариса Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройка

По её словам, значительное расширение ипотечного кредитования произошло на фоне снижения процентных ставок по ипотечным кредитам, внедрения программ господдержки. В сентябре 2020 года в Калужской области средняя ставка по ипотечным кредитам с учётом льготных программ составляла 7,35% годовых — с начала года ставки снизились в среднем на 1,6 процентных пункта. Динамику в данном сегменте поддержали также расчеты населения с застройщиками через банковские счета эскроу. С начала 2020 года калужанами открыто более тысячи таких счетов.

«Проектное финансирование демонстрирует в Калужской области устойчивый рост. Для населения важна гарантированная защищенность средств при покупке жилья с помощью счетов эскроу», — подчеркнула Лариса Захарова.

В области также традиционно сохраняется высокое качество обслуживания ипотечных займов. Доля просроченных платежей в общей сумме задолженности на начало октября 2020 года составляет 1%. В период карантинных ограничений из-за коронавирусной инфекции банки в Калужской области поддержали заёмщиков, оказавшихся в сложной ситуации, с помощью программ реструктуризации, как государственных («кредитные каникулы»), так и собственных. Всего с начала действия мер поддержки 20 марта по 18 ноября 2020 года калужские банки реструктурировали 783 ипотечных кредита жителей региона на общую сумму 1,3 млрд рублей.