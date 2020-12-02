Горно-Алтайск, 2 декабря, 2020, 09:31 — ИА Регнум. В столице Горного Алтая обострилась проблема неплатежей за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, многие жители задолжали «приличную сумму» из-за мер, связанных с пандемией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

В частности, речь идёт о послаблениях на отмену начисления пеней за неуплату услуг. В результате общий долг горожан достиг 70 млн, что в полтора раза больше, чем в прошлом году.

В связи с этим растёт и задолженность у предприятий, оказывающих услуги ЖКХ. Так, за газ ресурсоснабжающие организации задолжали 40 млн рублей, за электроэнергию — ещё 11 млн.

В результате компании «испытывают сложности» по оплате налогов и выдаче зарплаты сотрудникам. Кроме того, в администрации опасаются, что неплатежи приведут к снижению качества коммунальных услуг. В связи с этим чиновники призвали жителей погасить все долги до конца года.

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