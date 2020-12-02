Ярославль, 2 декабря, 2020, 09:29 — ИА Регнум. 1 декабря Ярославский областной суд вынес приговор Александру Комарову, обвиняемому в поджоге жилого дома в Ростове Великом 19 октября 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в суде.

Ярославский областной суд

В результате пожара погибли восемь человек, в том числе пятеро детей. Причиной поджога стал конфликт сына подсудимого с одноклассником, жившим в сгоревшем доме. В момент совершения преступления Комаров был пьян.

Прокуратура требовала пожизненного заключения поджигателя. Сам Комаров просил смягчить ему наказание, признав свою вину. В итоге суд согласился с обвинением и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.