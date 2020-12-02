Астана, 2 декабря, 2020, 08:51 — ИА Регнум. В четырех регионах Казахстана с помощью космического мониторинга выявлено более 8 млн га неиспользуемых земель. Об этом 2 декабря заявил министр сельского хозяйства республики Сапархан Омаров на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

По его словам, пилотный проект по мониторингу сельскохозяйственных земель проходит в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Кустанайской и Мангистауской областях.

По итогам первого этапа космического мониторинга выявлено 8,3 млн га неиспользуемых земель. Владельцы 2,6 млн га добровольно вернули земли в собственность государства, собственникам 5,7 млн га направлены уведомления об устранении нарушений.

Отметим, профильные ведомства Казахстана используют для космического мониторинга казахстанские спутники KazEOSat-1, KazEOSat-2, а также иностранные спутники.