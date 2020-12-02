Кемерово, 2 декабря, 2020, 08:43 — ИА Регнум. В Кемерове сегодня утром, 2 декабря, загорелась общеобразовательная школа. Клубы дыма засняли и выложили снимки в социальные сети очевидцы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Горит школа 101, на Комсомольском 67а», — сообщается в посте в группе «Инцидент Кемерово» в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе регионального чрезвычайного ведомства «Газете Кемерова» подтвердили факт случившегося. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.