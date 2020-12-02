Ульяновск, 2 декабря, 2020, 07:49 — ИА Регнум. В Ульяновской области в рамках акции «Караван добра в помощь врачам» состоялась благотворительная акция по передаче медицинских препаратов и лекарств в региональные больницы. В акции принял участие губернатор Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Ulgov.ru Благотворительная акция в Ульяновской области по передаче медицинских препаратов и лекарств

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Мероприятия прошли в ЦГКБ Ульяновска и городской клинической больнице № 1. В лечебные учреждения переданы средства индивидуальной защиты, пульсоксиметры, термометры и медикаменты, а также 55 тыс. упаковок препаратов для профилактики и лечения коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ.

Лекарства компании «Отисифарм» («Арбидол», «Генферон Лайт») направятся для детей и медработников в ДГКБ Ульяновска, ОДКБ имени Ю. Ф. Горячева, областную детскую инфекционную больницу и городскую клиническую больницу № 1.

Ulgov.ru Передача лекарств

Заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Инна Чигирёва отметила, что в регионе, как и в России, растёт заболеваемость COVID-19 и ОРВИ, в том числе среди медицинских работников. Она поблагодарила компанию «за социальные активности и предоставление препаратов на безвозмездной основе для защиты работников здравоохранения и детей».

Проект организован представительством Ульяновской области. Вице-губернатор — полномочный представитель главы региона при правительстве России Александр Румянцев подчеркнул, что «это важный шаг, который защитит наших медиков и поможет им в лечении острых респираторных вирусных инфекций у детей». По его словам, ведомство постоянно работает с органами власти, институтами развития и бизнесом для привлечения ресурсов в развитие региона, в том числе благотворительные проекты.

Благотворительное мероприятие проходит в рамках акции «Караван добра в помощь врачам». Напомним, Неделя добра продлится в Ульяновской области до 5 декабря.