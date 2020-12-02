Барнаул, 2 декабря, 2020, 07:38 — ИА Регнум. Персональное информирование граждан России об их праве на меры соцподдержки однозначно повышает информированность граждан о льготах. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщила руководитель фракции («Справедливая Россия») в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Комментируя извещение Минтруда, она также отметила:

Duma-barnaul.ru Молодых Оксана Евгеньевна. Руководитель фракции («Справедливая Россия») в Барнаульской городской думе

«Ковид-ограничения усилили дистанционное общение граждан с органами власти и ускорили привыкание людей к взаимодействию через интернет. Чиновники также стараются создавать более удобные формы размещения информации. Вряд ли на сегодня возможно уведомить через госуслуги о всех льготах и мерах поддержки, но стремиться к этому нужно.

Например, также было бы полезным уведомление о налоговых вычетах при свершении соответствующих действий, например, купил квартиру и получил информацию о вычете. Однако такое развитие всегда сопряжено с аккумулированием в руках государства огромного пласта персональной информации, что может умалять свободу людей в определенном смысле.

Существует прямая зависимость между величиной информации о гражданах и степенью их подконтрольности. Хорошо это или плохо — вопрос индивидуальный. Многие люди чувствуют себя безопаснее под государевым оком, в том числе я. А кому-то свободу подавай, да побольше».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, закон, в соответствии с которым граждане России будут получать актуальную информацию о полагающихся им выплатах, пособиях или льготах в личном кабинете на портале Госуслуг, вступает в силу с 1 декабря 2020 года.