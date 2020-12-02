Кострома, 2 декабря, 2020, 07:29 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» объявил крупные торги по продаже недвижимости, земли и оборудования должника. Предприятие реализует свои активы в Костроме как единый имущественный комплекс. Торги проходят в форме публичного предложения с 7 декабря 2020 года по 2 мая 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В составе первого лота московского предприятия-банкрота — земельный участок площадью 1071,96 кв. м на улице Юрия Смирнова, 4 в Костроме, а также административное трёхэтажное здание площадью 1187,5 кв. м по тому же адресу. Покупателю достанутся также системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Начальная цена этого лота — 15 268 500 рублей.

Второй лот расположен по тому же адресу и состоит из шести земельных участков площадью от 593 до 10 126 кв. м, механических мастерских площадью 1081,6 кв. м, зданий проходных, бетонно-растворного узла и склада цемента, линий электроснабжения, линий электроосвещения базы, забора, железнодорожного подъездного пути, стоянок, бытовок, а также оборудования. Начальная цена этого лота — 27 238 230 рублей.

Напомним, ОАО «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный строительно-монтажный трест по электрификации Московского железнодорожного узла имени В. Ю. Абдурахманова», учреждённое в 2006 году в Москве, было признано банкротом в ноябре 2018 года. В отношении него ввели конкурсное производство.

До банкротства компания была крупным подрядчиком по госконтрактам. На её счету почти 30 проектов на общую сумму 16,6 млрд рублей. По открытым данным, в числе заказчиков — минстрой Московской области, с которым было несколько контрактов на общую сумму 8,5 млрд рублей.