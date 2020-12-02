Барнаул, 2 декабря, 2020, 07:22 — ИА Регнум. То, что участники испытаний вакцины от коронавирусной инфекции не должны самостоятельно сдавать тест на антитела, является типичной практикой для подобных плацебо-контролируемых исследований. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«Доброволец не должен знать, какой препарат испытывают, реальный или плацебо. То же самое касается и врача, участвующего в исследовании и фиксирующего показатели пациента-добровольца в медицинской документации. Это необходимо для объективизации полученных результатов лечения. В противном случае ценность собранных данных невелика, поскольку и врач, и пациент, посвященные в сущность исследования, будут волей-неволей «подгонять» симптомы и показатели под имеющиеся у них представления о том, как должно быть».

Напомним, ранее о том, что участники испытаний вакцины от коронавирусной инфекции не должны самостоятельно сдавать тест на антитела, сообщило РИА Новости со ссылкой на слова израильского иммунолога, заведующего отделением в иерусалимской клинике «Хадасса ар Ха-Цофим», профессора Якова Беркуна. По словам учёного, это связано с существованием контрольной группы, которая во время испытаний вакцин получает плацебо.