Врач объяснил запрет на тестирование после вакцинации от коронавируса
Барнаул, 2 декабря, 2020, 07:22 — ИА Регнум. То, что участники испытаний вакцины от коронавирусной инфекции не должны самостоятельно сдавать тест на антитела, является типичной практикой для подобных плацебо-контролируемых исследований. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):
Напомним, ранее о том, что участники испытаний вакцины от коронавирусной инфекции не должны самостоятельно сдавать тест на антитела, сообщило РИА Новости со ссылкой на слова израильского иммунолога, заведующего отделением в иерусалимской клинике «Хадасса ар Ха-Цофим», профессора Якова Беркуна. По словам учёного, это связано с существованием контрольной группы, которая во время испытаний вакцин получает плацебо.