Новосибирск, 2 декабря, 2020, 05:03 — ИА Регнум. По оценкам экспертов, вода в Оби на территории города Новосибирска — грязная. Об этом сообщил заместитель председателя комиссии Законодательного собрания по экологии Сергей Конько.

(сс) Skydrinker Обь. Новосибирск

Как было сказано на расширенном совещании, прошедшем в администрации Обского бассейна внутренних водных путей, вода в нижнем течении реки Обь, начиная с 2008 года, стабильно характеризуется как «грязная».

"Мы договорились с участниками совещания, что они подготовят свои предложения по нормализации ситуации, — уточнил Конько. — Вопрос будет вынесен на заседание комиссии Заксобрания по экологии».