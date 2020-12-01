Столтенберг сказал, когда НАТО объявит о планах присутствия в Афганистане
Брюссель, 1 декабря, 2020, 23:28 — ИА Регнум. Решение о дальнейшем присутствии в Афганистане страны НАТО примут в феврале 2021 года, сообщил 1 декабря журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
Daniel Coleм
Солдаты НАТО
«По Афганистану нам предстоит принять сложное решение на следующей встрече министров обороны в феврале 2021 года в Брюсселе».
Он напомнил, что Пентагон сокращает свой контингент в Афганистане до 25 тысяч человек. Между тем прочие страны НАТО пока согласны «оказывать поддержку афганским силам в борьбе против терроризма».
Напомним, накануне, 30 ноября, Столтенберг объявил о сохранении в Афганистане тренировочной миссии НАТО «Решительная поддержка».
Относительно войск в Афганистане НАТО намерено дождаться инаугурации избранного президента США Джо Байдена, чтобы сориентироваться на новый курс Вашингтона.