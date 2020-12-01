Тюмень, 1 декабря, 2020, 23:06 — ИА Регнум. В Тюменской области в 2020 году, вопреки антиковидным ограничениям, на 24% по сравнению с прошлым годом, вырос индекс промышленного производства, на 2,6% показали рост объёмы производства в сельском хозяйстве. Об этом президенту Владимиру Путину на встрече в Тобольске 1 декабря сообщил глава региона Александр Моор.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с губернатором Тюменской области Александром Моором

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"Безусловно, не все отрасли показывают стопроцентный рост, но тем не менее, и такие сферы, как производство машинного оборудования, нефтесервис показывают устойчивый рост больше 100%. Сельское хозяйство, вообще в целом агропромышленный комплекс, если так можно сказать, легче других прошёл период пандемии», — доложил Александр Моор главе государства.

При этом, как отметил Моор, лето 2020 года выдалось засушливым, две недели в Тюменской области стояла погода плюс 36 градусов.

«Тем не менее мы собрали неплохой урожай, в целом 102,6% по объёмам производства сельского хозяйства в 2020 году показываем», — сообщил губернатор Тюменской области.