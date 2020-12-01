Тюмень, 1 декабря, 2020, 22:42 — ИА Регнум. В Тюменской области ситуация с коронавирусной инфекцией в последние две недели стабилизировалась. Об этом доложил на встрече с президентом Владимиром Путиным 1 декабря в Тобольске губернатор региона Александр Моор.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лабораторные исследования на коронавирус

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Губернатор Тюменской области отметил, что с начала сентября в регионе отмечался ежедневный рост заболеваемости COVID-19. В начале ноября зафиксировано максимальное значение заражений для Тюменской области — это 173 человека за день.

«Последние две недели мы фиксируем стабилизацию. Это подтверждает не только ежедневное выявление количества заболеваний, это подтверждает наличие свободного коечного фонда — он стабилизировался и даже несколько увеличился. Мы стабильно держим больше 20%. На сегодняшний день 27% подготовленного коечного фонда свободно», — доложил Александр Моор главе государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Тюменской области на 1 декабря коронавирусом заразились 18 427 человек. Выздоровели 14 506 человек, 131 пациент с COVID-19 скончался. С 30 ноября по 1 декабря суточный прирост заражений в регионе составил 161 случай.