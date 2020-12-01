Нью-Йорк, США, 1 декабря, 2020, 22:35 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН проведёт заседание, посвящённое ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. Об этом сообщил постоянный представитель председательствующей в СБ ООН Южно-Африканской Республики Джери Мэттьюс Матжила.

Neptuul Зал Совета Безопасности ООН

«Запланирована встреча по нераспространению, которая будет касаться иранской ядерной сделки», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Как уточнил дипломат, заседание совета назначено на 22 декабря.

Напомним, ранее сегодня парламент Ирана утвердил общие положения проекта об активизации деятельности в ядерной сфере. После убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Тегеране было принято решение рассмотреть данный документ в ускоренном порядке.