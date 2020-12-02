Москва, 2 декабря, 2020, 14:49 — ИА Регнум. Внесение в Госдуму законопроекта о похоронном деле, который, как предполагается, приведёт к снижению стоимости похорон и защитит граждан от мошенников, вызвало шквал комментариев со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 1 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM

"Мама умерла в 2018 году — больше 150 тысяч обошлись похороны. Свекровь умерла меньше месяца назад — почти 200 тысяч. И это не какие-то дорогие варианты, это, если можно так назвать, базовый набор. При этом и там, и там приходилось отбиваться от бессовестных дельцов, которые чуть ли не в дом пытались влезть, и откуда-то брали наши телефоны, и трезвонили трое суток подряд, едва ли не угрожая. Что-то подешевеет? Это вряд ли. Не верю. В то, что подорожает, — верю охотно. Увы», — написала Екатерина Б.

Многие комментаторы пришли к выводу, что благодаря законопроекту ряд похоронных услуг может действительно подешеветь, но люди отметили, что это может привести к подорожанию в других областях ритуальных услуг, в числе которых различная атрибутика.

«Услуги, может, и подешевеют, а вот памятники, гробы и прочая атрибутика похоронной деятельности подорожает. Никто не упустит возможность заработать в России. Снизят в одном, повысят в другом. Как и с зарплатами происходит. Оклад растет, премия снижается. Официально зарплату повысили, а по факту люди некоторые еще и меньше стали получать», — пишет пользователь под псевдонимом «Барахолка 71».

Граждане призвали руководство России взять за пример опыт иностранных государств, в которых похоронные услуги полностью оплачивает правительство. Люди уверены, что граждан, переживающих утрату своего близкого, несправедливо оставлять один на один с недобросовестными предпринимателями.

«Сделайте похороны и все, связанные с ними расходы, бесплатными. В Турции Эрдогана многие ругают, а для населения он много чего сделал путного: бесплатные лекарства для пенсионеров. Все! Прекрасные дороги по всей стране. Мед. помощь в период пандемии бесплатна и своевременна. И, наконец, организация такой процедуры, как похороны, полностью лежит на государстве. Достаточно набрать единый номер и к тебе приедет бригада и все сделает», — написала Ekaterina E.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что похоронный бизнес занят преступниками, которые терроризируют простых граждан, переживающих горе.

«Кто сталкивался — знает, что у нас этим занимается мафия. Начиная с того, что как только умер человек — инфу сливают в частные агентства сами полицейские. И далее объясняют — хотите, чтобы покойник у вас сутки лежал, обращайтесь в гос. организацию. Либо платно через их «знакомых», но быстро. Что в моргах творится — просто ужас. Я молодой и понимаю, где дурят, но при мне пожилых людей разводили как на рынке. Государство выделяет какую-то сумму на похороны — но за эти деньги похоронить человека невозможно», — написал пользователь Дима.

Напомним, 1 декабря в Госдуму был внесён законопроект о похоронном деле, который, как предполагается, приведёт к снижению стоимости похорон и защитит граждан от мошенников.