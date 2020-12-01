Ульяновская область, 15 июля, 2008, 09:01 — ИА Регнум. По данным регионального Министерства финансов , с 7 по 11 июля текущего года в бюджет Ульяновской области поступило доходов 1млрд 403,1 млн. рублей, в том числе собственных - 157,8 млн. рублей, из федерального бюджета - 1млрд 245,3 млн. рублей (из них на строительство мостового перехода через реку Волга 866,8 млн рублей), сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе администрации Ульяновской области.

Кассовое исполнение по областным учреждениям за этот период составило 298,4 млн. рублей.

Из полученных средств областными учреждениями направлено на выплату заработной платы с начислениями 33,1 млн. рублей, оплату коммунальных услуг - 3,6 млн. рублей, оплату работ и услуг по содержанию имущества - 10,2 млн. рублей, на увеличение стоимости материальных запасов - 10,4 млн. рублей (включая расходы на медикаменты, продукты питания, ГСМ), на выплату детских пособий - 7,3 млн. рублей, на реализацию областного Закона "О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области" - 28,4 млн. рублей, перечислено субвенций бюджетам муниципальных образований Ульяновской области - 109,7 млн. рублей, субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области - 21 млн. рублей.