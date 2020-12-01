Женева, Швейцария, 1 декабря, 2020, 21:34 — ИА Регнум. Управление верховного комиссара ООН потребовало от правительства Эфиопии доступа к лагерям беженцев из Эритреи в эфиопском регионе Тыграй, 1 декабря сообщает пресс-центр ООН.

UK Department for International Development Беженцы Африки

«Мы крайне обеспокоены тем, что мы слышали о нападениях, боевых действиях возле лагерей, мы слышали о похищениях и принудительных высылках» , — заявил пресс-секретарь УВКБ ООН Бабар Балох.

На востоке Тыграя, где продолжается война между региональным правительством и армией Эфиопии, размещены 96 тысяч беженцев из Эритреи.

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