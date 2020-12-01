Лондон, 1 декабря, 2020, 21:30 — ИА Регнум. В Британии за последние сутки зарегистрировано свыше 13 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 1 декабря официальный сайт британского правительства.

Василий Поленов. Больная. 1886

За 24 часа выявлено 13 430 случаев заражения.

По данным британского правительства, общее число случаев коронавируса в стране составило 1 647 181. Из них свыше 69 тыс. закончились летальным исходом.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря британские СМИ сообщили, что в ноябре текущего года в Британии смертность от коронавируса в восемь раз превысила смертность от гриппа и пневмонии.