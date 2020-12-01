Донецк, 1 декабря, 2020, 21:29 — ИА Регнум. Тяжёлые виды вооружений сконцентрированы украинской армией близ линии соприкосновения с ДНР, сообщает 1 декабря Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

U.S. Army Europe Images ВСУ

По данным СММ ОБСЕ, около линии соприкосновения находится 245 единиц вооружения ВСУ. В это число входят 142 танка, реактивные системы залпового огня «Град», 85 единиц самоходной и буксируемой артиллерии калибром от 100 до 203 мм.

Также присутствуют семь ЗРК «Бук» и один противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). ОБСЕ обращает внимание на то, что ВСУ сосредоточили у границ с Донбассом вооружения прорыва и наступления.

Напомним, ранее Управление Народной милиции ДНР сообщило, что на железнодорожном вокзале Артёмовска обнаружено четыре зенитных ракетных комплекса «Бук-М1», принадлежащих ВСУ.