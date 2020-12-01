Подгорица, 1 декабря, 2020, 21:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович принял 1 декабря участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО, которая состоялась по видеосвязи, сообщает RCTG.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Он заявил, что НАТО и Евросоюз должны активно участвовать в продвижении европейских и евроатлантических ценностей и в поддержке интеграционных устремлений государств региона.

Главы МИД государств-членов НАТО обсудили вопросы, имеющие решающее значение для коллективной безопасности и обороны, в том числе вызовы, исходящие из различных стратегических направлений. В этом контексте особое внимание было уделено России и ситуации в Афганистане.

Дарманович подтвердил полную поддержку Черногории двойственного подхода НАТО к России, который основан на укреплении потенциала сдерживания и обороны, с одной стороны, и открытости к диалогу — с другой.

Обсуждая ситуацию в Афганистане, черногорский министр отметил, что Черногория поддерживает начало исторических мирных переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и выразил надежду, что этот процесс в долгосрочной перспективе приведет к примирению, устойчивой стабилизации и миру в этой стране.

Министры иностранных дел также обсудили процесс стратегического осмысления «НАТО-2030» и рассмотрели рекомендации группы экспертов по совершенствованию функционирования альянса, особенно в плане укрепления его единства, гармонизации политики и глобальной роли в будущем.