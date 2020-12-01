Бишкек, 1 декабря, 2020, 21:18 — ИА Регнум. Фермеры Чуйской области Киргизии пришли в министерство сельского хозяйства и потребовали от властей республики отменить недавно введенный запрет на поставки за рубеж некоторых видов сельхозпродукции, пишет «Kaktus.media».

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна

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Сельхозпроизводители подчеркнули, что если правительство не согласится на их требования, то они начнут митинговать, начиная уже с завтрашнего дня.

При этом фермеры выразили мнение, что введение подобных ограничений может привести к обрушению сельскохозяйственного сектора страны. А также настоятельно рекомендовали правительству советоваться с ними перед тем, как принимать такие решения.