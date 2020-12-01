Нью-Йорк, США, 1 декабря, 2020, 20:29 — ИА Регнум. Строительство израильских поселений на Западном берегу Иордана достигло максимального уровня за четыре года, говорится в заявлении Генсека ООН Антониу Гутерреша в связи с Днём солидарности с палестинским народом, опубликованном 1 декабря.

Житель Палестины

Генсек организации констатировал, что разрастание израильских поселений, а также планов по дальнейшему строительству продолжается. При этом происходит «разрушение и захват палестинских строений израильскими властями», в том числе в Восточном Иерусалиме.

Гутерреш «Такие действия противоречат международному праву и подрывают перспективы построения жизнеспособного палестинского государства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль игнорирует резолюцию СБ ООН о том, что строительство поселений на западном берегу реки Иордан «не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права».