Салехард, 1 декабря, 2020, 20:29 — ИА Регнум. На Ямале создание газохимического кластера обеспечит привлечение более двух триллионов рублей инвестиций и приведёт к созданию более 20 тысяч новых рабочих мест. Об этом 1 декабря на совещании в Тобольске, посвящённом развитию нефтехимии в стране, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал СПГ

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Газохимический кластер, по оценке Новака, обеспечит прирост несырьевого экспорта на 125 миллиардов рублей в год, ещё три триллиона рублей инвестиций может дать реализация дополнительных СПГ-проектов на Ямале.

Правительство ЯНАО участвует в подготовке реализации инвестпроекта, который предусматривает строительство новых газоперерабатывающего и газохимического комплексов в регионе, сообщает пресс-служба губернатора Ямала.

«Развитие и диверсификация экономики региона, создание новых рабочих мест — это те основные цели, которые мы сегодня перед собой ставим. Создание на территории округа новых производств не может осуществляться в отрыве от развития инфраструктуры, в том числе железнодорожной, над чем мы последовательно работаем», — считает губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Глава ЯНАО также отметил, что существенным подспорьем при реализации крупных проектов по переработке нефти и газа должны стать новые налоговые возможности, которые разрабатываются на федеральном уровне.