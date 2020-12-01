Москва, 1 декабря, 2020, 20:21 — ИА Регнум. Очередное заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности запланировано на май 2021 года, сообщил 1 декабря журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

mid.ru Заседание глав МИД Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

Зайнетдинов «Очередное заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ планируется провести в мае 2021 года в Душанбе».

Комментируя итоги состоявшегося сегодня, 1 декабря, заседания СМИД ОДКБ, которое прошло в режиме видеоконференции, пресс-секретарь организации отметил, что был одобрен ряд документов и политических заявлений.

На утверждение эти решения будут переданы главам стран-членов ОДКБ. Это произойдёт завтра, 2 декабря, на сессии Совета коллективной безопасности организации.

Ранее ИА REGNUM опубликовало ряд заявлений, сделанных на вышеуказанной встрече российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.