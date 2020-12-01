Калуга, 1 декабря, 2020, 20:21 — ИА Регнум. Сегодня, 1 декабря, в деревне Стрелковке Жуковского района Калужской области на родине Георгия Константиновича Жукова глава региона Владислав Шапша вместе с правнучкой маршала Варварой Ерохиной возложили цветы к памятнику-мемориалу великому полководцу в честь дня рождения выдающегося уроженца Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области IMG 20201201 153724

Варвара Ерохина живет в Москве, занимается просветительской деятельностью. По ее словам, день рождения Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Георгия Жукова — это праздник как для нее, так и для жителей Стрелковки, для жителей Калужской области, для всей страны.

Пресс-служба правительства Калужской области На родите Георгия Жукова возложили цветы к его памятнику

«Я испытываю чувство гордости за своего прадедушку. Я участвую во многих проектах по патриотическому воспитанию молодежи, в которых рассказываю о Георгии Жукове, как об одном из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне», — отметила она.

Пресс-служба правительства Калужской области На родите Георгия Жукова возложили цветы к его памятнику

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, Владислав Шапша подчеркнул, что в день рождения выдающегося земляка, полководца важно отдать дань памяти в месте, где он родился и жил.

«Мы гордимся своей историей и, конечно, должны делать все для того, чтобы сохранить эту память для будущих поколений. В России реализуется масштабный проект по строительству президентских кадетских училищ. Калужская земля — родина маршала Победы, поэтому считаю, что такое училище должно быть построено у нас в регионе и носить имя нашего великого земляка Георгия Жукова. Приложим все усилия, чтобы реализовать этот проект», — резюмировал губернатор. [[[picture4]]]

Возложения цветов, приуроченные к 124-й годовщине со дня рождения маршала Советского Союза, также прошли в памятных местах Калуги: на Площади Победы, в сквере имени Георгия Жукова в микрорайоне Черемушки и на 906-й базе.

Пресс-служба правительства Калужской области На родите Георгия Жукова возложили цветы к его памятнику

Традиционно в них приняли участие ветераны войны и труда, представители органов власти, общественных организаций, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей, студенты и школьники.