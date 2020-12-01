На родине Георгия Жукова возложили цветы к его памятнику
Калуга, 1 декабря, 2020, 20:21 — ИА Регнум. Сегодня, 1 декабря, в деревне Стрелковке Жуковского района Калужской области на родине Георгия Константиновича Жукова глава региона Владислав Шапша вместе с правнучкой маршала Варварой Ерохиной возложили цветы к памятнику-мемориалу великому полководцу в честь дня рождения выдающегося уроженца Калужской области.
Варвара Ерохина живет в Москве, занимается просветительской деятельностью. По ее словам, день рождения Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Георгия Жукова — это праздник как для нее, так и для жителей Стрелковки, для жителей Калужской области, для всей страны.
Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, Владислав Шапша подчеркнул, что в день рождения выдающегося земляка, полководца важно отдать дань памяти в месте, где он родился и жил.
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Возложения цветов, приуроченные к 124-й годовщине со дня рождения маршала Советского Союза, также прошли в памятных местах Калуги: на Площади Победы, в сквере имени Георгия Жукова в микрорайоне Черемушки и на 906-й базе.
Традиционно в них приняли участие ветераны войны и труда, представители органов власти, общественных организаций, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей, студенты и школьники.