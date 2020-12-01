Киев, 1 декабря, 2020, 20:07 — ИА Регнум. На Украине представители министерства здравоохранения и профильные ассоциации на специальном совещании обсудили вопрос возможного дефицита в стране антибиотиков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Об этом говорится в сообщении ассоциации производителей лекарств Украины, обнародованном сегодня, 1 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении отмечается, что сейчас на Украине зафиксирован аномальный рост спроса на антибиотики, и его спровоцировало появление в СМИ информации о вероятности того, что заканчиваются антимикробные препараты — как в розничной сети, так и в госпитальном секторе. По отдельным категориям спрос вырос в 4−10 раз.

Также подчеркивается, что оптовики уже сейчас не могут выполнить условия контрактов, чем нарушают условия договоров как с аптеками, так и с больницами, и получают штрафные санкции.

Производители антимикробных препаратов отметили, что планы производства до конца года уже невозможно пересмотреть.

Стороны также обсудили возможный запрет экспорта антибиотиков по аналогии с введением ограничительных норм, действовавших в отношении экспорта масок.

По итогам совещания, как говорится в отчете, стороны согласились с необходимостью удовлетворить растущий спрос; производители выразили готовность выполнить заказ государства на поставку необходимого количества препаратов при условии предоставления соответствующих государственных гарантий, а минздрав взял время на подготовку предложений правительства по реагированию на ситуацию.