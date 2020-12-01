Красногорск, 1 декабря, 2020, 20:16 — ИА Регнум. В Подмосковье начали работу 12 новых площадок для сбора мусора особо крупного размера. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области 1 декабря.

Mgkh.mosreg.ru В Московской области работают 36 площадок «Мегабак»

Отмечается, что недавно открытые пункты для приема вторичного сырья от населения расположены в городских округах Дубна, Кашира, Луховицы, Серебряные Пруды, Талдомский, Солнечногорск (три площадки), Богородский, Щелково, Химки и Воскресенск.

Всего, по состоянию на 1 декабря, в регионе работает 36 площадок «Мегабак» в 29 городских округах Подмосковья.