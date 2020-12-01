В подмосковных лесах осенью заблудились около 350 человек
Красногорск, 1 декабря, 2020, 20:12 — ИА Регнум. За осень в лесах Подмосковья потерялись почти 350 человек. Такие цифры 1 декабря приводит комитет лесного хозяйства Московской области.
Один в лесу
В сообщении отмечается, что теплая осень в 2020 году способствовала желанию граждан прогуляться в лесу. По мере снижения температуры число потерявшихся на природе граждан сокращалось. В итоге самым спокойным в этом плане стал ноябрь — в этот месяц самостоятельно выйти из леса не смогли всего семь человек.
Всего с начала 2020 года в службу спасения поступило 898 обращений от граждан, заблудившихся в лесу. При этом большая часть граждан, которые заблудились в лесу были старше 50 лет.