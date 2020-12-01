Сыктывкар, 1 декабря, 2020, 19:14 — ИА Регнум. В Коми против гриппа вакцинировались 357 476 человек, что составляет 43,6% от населения региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском Управлении Роспотребнадзора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Медицинский работник

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

По данным ведомства, в ноябре ОРВИ заболели 40 тысяч жителей республики. Среди заболевших — 38,1 процента составляют дети в возрасте до 14 лет, 61,9 процента — взрослое население.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми было выявлено 288 новых случаев COVID-19.