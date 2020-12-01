Калуга, 1 декабря, 2020, 18:46 — ИА Регнум. В Калуге 1 декабря заместитель председателя Городской думы Александр Иванов поздравил с наступающим Международным днём инвалида председателя ленинского окружного отделения калужской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов Николая Кутузова.

Пресс-служба Городской думы Калуги Зампред Гордумы Калуги поздравил с днем инвалида главу окружного отделения

«Благодарю вас за активную жизненную позицию и заботу о людях с ограниченными возможностями, депутаты Городской думы всегда стремились оказать всю возможную помощь обществу инвалидов, будут помогать и в дальнейшем», — заявил Александр Иванов, вручив Николаю Григорьевичу подарок.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Николай Кутузов в свою очередь вручил депутату благодарственное письмо от общества инвалидов за чуткое и внимательное отношение к проблемам людей с ограниченными возможностями и постоянную помощь.