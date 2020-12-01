Калуга, 1 декабря, 2020, 18:39 — ИА Регнум. В Калуге сешдня, 1 декабря, заместитель председателя Городской думы Александр Иванов оценил состояние дворовой территории дома № 92б по улице Кирова.

Пресс-служба Городской думы Калуги Зампред Гордумы Калуги оценил состояние дворовой территории

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, ранее асфальтовое покрытие во дворе было сильно разрушено большегрузными автомобилями, подъезжавшими к одному из расположенных поблизости магазинов. За счёт предпринимателей во дворе был уложен новый асфальт.

Пресс-служба Городской думы Калуги Зампред Гордумы Калуги оценил состояние дворовой территории

«Восстановить здесь асфальтовое покрытие было одним из наказов избирателей, — подчеркнул Александр Иванов. — Замечательно, что представители бизнеса проявили ответственность и проблему удалось решить без привлечения бюджетных средств. К сожалению, работы затянулись до поздней осени, что крайне негативно повлияло на их качество. Новый асфальт явно оставляет желать лучшего».