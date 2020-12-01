Тобольск, Тюменская область, 1 декабря, 2020, 18:30 — ИА Регнум. Правительство проработает комплекс мер стимулирования производства синтетических каучуков. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин на нефтехимическом комбинате «ЗапСибНефтехим»

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"Поручаю правительству разработать комплекс мер, в том числе налоговых, по стимулированию производства синтетических каучуков», — заявил Путин.

«На них сейчас, действительно, широкий спрос, и прогноз показывает, что он вряд ли будет уменьшаться. Они нужны нам для динамичного развития автомобильной промышленности, авиастроения. Автомобильная промышленность тоже будет подниматься без всяких сомнений — пандемия пройдёт… для целого ряда производства военной техники, во многих других отраслях», — указал он.

Он напомнил, что в России уже есть успешный опыт применения демпфера в налогообложении.

«Его, конечно, можно использовать и для поддержки производства синтетических каучуков. И я попрошу проработать этот вопрос», — продолжил президент.