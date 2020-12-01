В Челябинской области отец и сын осквернили мемориал с Вечным огнём
Златоуст, Челябинская область, 1 декабря, 2020, 18:24 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области 70-летний гражданин и его 40-летний сын устроили дрифт на мемориале с Вечным огнём. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Анна Рыжкова ИА Красная Весна
Вечный огонь
Один из них был в иномарке, а второй — на квадроцикле. Они прибыли на мемориал и начали кататься по мраморным ступеням, а также дрифтовать перед Вечным огнём.
Граждан нашли благодаря камерам наблюдения. Теперь им грозит административная, а возможно, и уголовная ответственность.