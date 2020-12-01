Златоуст, Челябинская область, 1 декабря, 2020, 18:24 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области 70-летний гражданин и его 40-летний сын устроили дрифт на мемориале с Вечным огнём. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вечный огонь

Один из них был в иномарке, а второй — на квадроцикле. Они прибыли на мемориал и начали кататься по мраморным ступеням, а также дрифтовать перед Вечным огнём.

Граждан нашли благодаря камерам наблюдения. Теперь им грозит административная, а возможно, и уголовная ответственность.