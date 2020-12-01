Кологрив, Костромская область, 1 декабря, 2020, 18:05 — ИА Регнум. В Костромской области кандидата в главы муниципального района сняли с выборов, потому что он не смог собрать 25 подписей в свою поддержку. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на территориальную избирательную комиссию.

Избирательная комиссия КО Костромской избирательный плакат

В Кологривском районе Костромской области проживает около 5 тысяч человек, в главы изначально выдвинулось три кандидата. Как ранее сообщало ИА REGNUM,Альфис Ахмадышин шел самовыдвиженцем и надеялся победить, несмотря на семь погашенных судимостей. Однако представленные им подписи территориальная избирательная комиссия забраковала.

«В соответствии с избирательным законодательством самовыдвиженец должен был собрать минимум 25 подписей избирателей. Он предоставил комиссии 29 подписей, но часть из них были забракованы паспортно-визовой службой, были ошибки в паспортных данных избирателей. К тому же подписные листы были заполнены в печатном варианте, а не от руки, как полагается по законодательству. На основании этих фактов кандидату было отказано в регистрации. Возражений после отказа у кандидата не возникло», — рассказала ИА REGNUM председатель ТИК Кологривского района Костромской области Татьяна Смирнова.

Таким образом, борьбу за кресло главы района продолжат всего два кандидата: выдвинутый «Единой Россией» директор детской Кологривской школы искусств и по совместительству депутат Собрания депутатов Кологривского МР Сергей Данилов и слесарь железнодорожного состава Алексей Силонов, выдвинутый ЛДПР. Выборы пройдут 20 декабря 2020 года.