Тула, 1 декабря, 2020, 18:05 — ИА Регнум. Более 200 сотрудников предприятий — участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» прошли бесплатное обучение на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов Тульской области». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 1 декабря.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тульская «Фабрика процессов»

«Фабрика процессов» — это не тренинг в привычном его понимании. Все происходящее здесь максимально повторяет производственные процессы. В ходе работы сотрудники предприятий осваивают практические навыки оптимизации производственных процессов, выполняют производственные задания, оценивают влияние внедренных улучшений на финансовые результаты. И, что самое главное, происходит формирование команды, готовой улучшать процессы на собственном производстве», — пояснил директор Фонда развития промышленности Тульской области Дмитрий Пронин.

В обучении приняли участие сотрудники ООО «Презент-упаковка», ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки», ООО «Новомосковский хлор», ООО «Тульский патронный завод», ООО «ТКФ «Ясная Поляна», ООО «Щекинский линолеум», АО «Тульский завод РТИ», ПАО «Завод Тула», ЗАО «Тулаэлектропривод», ООО «Мехмаш», АО «Тулагоргаз», ООО «Шар».

В частности, благодаря обучению и помощи экспертов федерального и регионального центров компетенций на ООО «Новомосковский хлор» в два раза сократилось время обслуживания оборудования. На «Заводе Тула» перемещения работников на склад запасных частей сокращены в 15 раз, а в пять раз — снизилось время подготовки инструментов и приспособлений. На Тульском заводе РТИ в три раза уменьшено время протекания процесса при изготовлении формовые изделия.