Калуга, 1 декабря, 2020, 18:20 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 145 человек за последние сутки, сообщает 1 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне в регионе было зарегистрировано 138 подтверждённых случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов подтверждены у 16 тыс. 133 человек, 1 тыс. 696 человек находятся на лечении, 14 тыс. 328 человек выздоровели, 109 человек умерли. Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (323), в Обнинске (192), в Боровском районе (141) и в Людиновском районе (128).

На инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 11 человек, на неинвазивной ИВЛ — 40, на кислородной поддержке — 974 человека. В медицинских организациях области в настоящее время 522 свободные койки, что составляет 23,3%.