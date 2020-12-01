Тюмень, 1 декабря, 2020, 17:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил в Тобольске предприятие «ЗапСибНефтехим». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Пресс-служба Кремля Владимир Путин на «Запсибнефтехиме»

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Глава государства осмотрел центральную операторную комбината, а также ознакомился с образцами готовой продукции.

«ЗапСибНефтехим» — это крупнейший нефтехимический комплекс России, который достиг в четвёртом квартале 2020 года проектной мощности и стал одним из ведущих в мире, выпуская в год 2 млн тонн полимеров.

Напомним, строительство данного подразделения «Сибура» завершилось в 2019 году. Благодаря работе предприятия по итогам 10 месяцев 2020 года рост объёмов промышленного производства в Тюменской области в категории «Обрабатывающие производства» составил 158,9%, сообщает пресс-служба главы региона.