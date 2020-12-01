Тула, 1 декабря, 2020, 17:56 — ИА Регнум. Создание центров поддержки добровольчества в муниципалитетах Тульской области должно быть завершено в 2021 году. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, поручение дал губернатор Алексей Дюмин в ходе встречи с министром молодежной политики Тульской области Алексеем Давлетшиным 1 декабря, в преддверии Международного дня добровольца.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Алексей Дюмин с министром молодежной политики Тульской области Алексеем Давлетшиным

Как отмечалось, в настоящее время в Тульской области действует более 450 волонтерских объединений, более 20 тыс. волонтеров зарегистрированы на портале dobro.ru. Алексей Давлетшин пояснил, что добровольчество развивается по 12 направлениям, в 2020 году ведущим стало медицинское волонтерство. Тульская область присоединилась к общероссийской акции #МыВместе: более 450 волонтеров оказывают помощь пожилым людям, и тем, кто оказался на самоизоляции, помогают в работе горячей линии минздрава, работают в лабораториях, поликлиниках, в том числе в «грязных» и «чистых» зонах. В рамках социального волонтёрства добровольцы помогают людям с ограниченными возможностями здоровья, одиноким пожилым гражданам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Также в регионе развито экологическое добровольческое движение. Например, проект «Добрые крышечки», имевший целью популяризацию раздельного сбора мусора, перерос в более широкий проект «Экомобиль», который пришел во многие муниципальные образования Тульской области. Ещё одно направление работы — поисково-спасательное движение. В рамках Всероссийского конкурса «Регион добрых дел» Тульская область получила субсидию более 4 млн рублей на образовательную программу по поиску пропавших в городе и лесу. Для поисков пропавших приобретен специальный квадрокоптер с тепловизором, а для подготовки волонтеров-спасателей —манекены-тренажеры.

В 2020 году финансовая поддержка оказана 15 добровольческим проектам на общую сумму 935 тысяч рублей. Также добровольцы получили федеральную поддержку на развитие проектов «серебряного» и культурного волонтерства. По поручению Алексея Дюмина в регионе в этом году волонтерам была оказана единовременная денежная компенсация затрат на сотовую связь и топливо.

Алексей Давлетшин, отвечая на вопрос губернатора о том, какая помощь волонтёрам нужна, рассказал о потребности в специальном оборудовании для работы волонтеров на воде и комплекте дополнительных аккумуляторов для квадрокоптера. Алексей Дюмин пообещал выделить на эти цели деньги.

Министр также сообщил, что сегодня в Тульской области работает восемь центров поддержки добровольчества в пяти муниципалитетах, еще семь муниципалитетов вышли с инициативой их создания и готовят документацию. В рамках конкурса «Регион добрых дел» Тульская область получила грант, по которому в 14 муниципальных центрах поддержки добровольчества будут оборудованы рабочие места. Во всех муниципалитетах силами регионального ресурсного центра планируется проводить образовательные курсы по всем направлениям добровольчества.

«Деятельность волонтеров теперь закреплена в Конституции и наша задача — оказывать им всестороннюю помощь, чтобы они смогли принести еще больше пользы обществу. Поэтому необходимо, чтобы руководители всех органов власти и главы администраций учитывали рекомендации министерства молодежной политики по нематериальному поощрению добровольцев. Нужно стимулировать работу наших волонтеров и развивать движение в области», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор поручил главам администраций совместно с министерством молодежи региона за 2021 год завершить создание центров поддержки добровольчества.