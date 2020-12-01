Тобольск, Тюменская область, 1 декабря, 2020, 17:49 — ИА Регнум. Идею с демпфером можно было распространить на более широкий класс продуктов, связанных с нефтяной и смежными отраслями. Об этом 1 декабря заявил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина по развитию нефтегазохимической отрасли в Тобольске.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министр финансов РФ Антон Силуанов

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"Действительно, мы демпфер применяем на нефтепродукты. Демпфер применяется в ряде других направлений», — заявил Новак.

«Мы согласны с проработкой этого вопроса. Обычно для демпфера у нас используется Фонд национального благосостояния. Здесь нам придётся использовать бюджетные деньги. Поэтому думаю, что основания дял проработки этого вопроса есть. Объём ресурсов, который мы готовы направлять в нынешние, может быть, сложные времена, для синтетических каучуков — до 3 млрд рублей. Нужно нам определить цену отсечения», — указал он.